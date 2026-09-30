Анна Николаева назначена врип главы Палкинского округа

Временно исполняющим полномочия главы Палкинского муниципального округа назначена Анна Николаева, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.

Скриншот и видео: Михаил Ведерников / Max

Ранее Анна Николаева работала заместителем главы администрации округа, где отвечала за реализацию инфраструктурных проектов муниципалитета. Губернатор предложил ей занять новую ответственную должность.

«В Палкинском районе сформирована профессиональная, эффективная команда. Много проектов реализуется в сфере благоустройства, отлажен комплексный подход к решению задач, привлекаются все возможные финансовые инструменты. Главная задача сейчас – сохранить взятый темп. Со стороны правительства региона окажем необходимую помощь и поддержку», - заверил Михаил Ведерников.