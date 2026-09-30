Анна Николаева назначена врип главы Палкинского округа

Временно исполняющим полномочия главы Палкинского муниципального округа назначена Анна Николаева, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.
Скриншот и видео: Михаил Ведерников / Max
Ранее Анна Николаева работала заместителем главы администрации округа, где отвечала за реализацию инфраструктурных проектов муниципалитета. Губернатор предложил ей занять новую ответственную должность.
Напомним, экс-глава Палкинского муниципального округа Ольга Потапова досрочно сложила свои полномочия 30 сентября по собственному желанию.