Политика

Антон Минаков о снятии списков «Яблока» с муниципальных выборов: Это обоснованно

Обоснованным назвал решение о снятии списков регионального отделения партии «Яблоко» с муниципальных выборов координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков.

«Я разобрался в этой ситуации. Сняли их обоснованно. Насколько я понимаю, конференция по выдвижению кандидатов от "Яблока" была проведена на 2 дня раньше, чем Артур Гайдук, мой коллега по региональному парламенту, занял пост руководителя реготделения партии. А конференцию проводил уже как руководитель. Таким образом, "Яблоко" по срокам ошиблось на 2 дня, что стало основанием для их снятия. С точки зрения закона все справедливо», - приводит его слова Telegram-канал Псковской Ленты Новостей.

Напомним, списки сняли по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН, заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.

Также Игорь Сопов назвал эмоциональным заявление регионального совета партии о том, что в Псковской области якобы организована «политическая атака» с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко». Он также считает, что заявление «Яблока» вводит избирателей в заблуждение.