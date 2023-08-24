Политика

Антон Минаков поделился итогами поездки в Печорский и Пыталовский районы

Кандидат на должность губернатора Псковской области, координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков посетил Печорский и Пыталовский районы с рабочим визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Вернулся с рабочей поездки в Печорский район. Удалось посетить Новоизборский комбинат нерудных материалов. В ходе встречи с первым заместителем генерального директора Виталием Баролиным мы обсудили достижения и проблемы комбината. Речь зашла также о предстоящих изменениях в Налоговом кодексе РФ, которые могут осложнить работу предприятия. Кроме того, мы прошли по производственным помещениям, где пообщались с рабочими и обсудили варианты возможной помощи», - рассказал он.

Также Антон Минаков с активом молодежной организации прибыл в Пыталовский район. Там удалось пообщаться с местными жителями.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.