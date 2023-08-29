Политика

Жители Бежаниц платят за коммуналку больше москвичей — Антон Минаков

Жители Бежаницкого и Невельского районов порой платят за жилищно-коммунальные услуги больше, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«У нас высокие тарифы по ЖКХ. Я достаточно много езжу по области, и те цифры, которые мне озвучивают, например, жители Бежаниц или Невельского района, там плата за ЖКХ зимой доходит до 8 тысяч рублей. Вы представьте, это огромная сумма. Более, чем половина МРОТа», - заметил Антон Минаков.

Он добавил, что эта сумма в дальнейшем будет только увеличиваться.

«Эти цифры превышают оплату коммунальных услуг в Санкт-Петербурге и в Москве. А потом мы с вами удивляемся, почему население из Псковской области разъезжается», - подчеркнул Антон Минаков.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.