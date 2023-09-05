Виктор Бут: Голосуйте за Антона Минакова!

Российский бизнесмен, долгое время удерживавшийся США в тюрьме и вышедший на свободу по обмену, благодаря требованиям России, член ЛДПР Виктор Бут призвал жителей Псковской области поддержать на выборах губернатора региона кандидатуру Антона Минакова.

Источник: «ВКонтакте»

«Уважаемые жители Псковской области! С 8 по 10 сентября у вас состоятся выборы губернатора вашего региона. Сделайте правильный выбор: поддержите кандидата от ЛДПР, который не боится говорить правду! Кандидата, который является настоящим патриотом и всегда будет отстаивать интересы простых русских людей! Голосуйте за настоящего патриота русской земли! Голосуйте за Минакова Антона! Сделайте правильный выбор», - сказал Виктор Бут в видеоролике, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».