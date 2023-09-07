Политика

Алеся Михачева: Цифровые технологии позволяют избирателям голосовать из любого места

Цифровые технологии удобны и позволяют избирателям голосовать в любое время и из любого места. Такое мнение выразила депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева в своем Telegram-канале.

Видео: Алеся Михачева / Telegram

«В этом году принимаю участие в выборах дистанционно, что помогает рационально использоваться свое время», - поделилась Алеся Михачева.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.

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Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

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Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.