Политика

Наталья Никифорова: Кому отдашь свой голос, с того и можно спрашивать

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова убеждена, что граждане не должны лишать себя права участия в выборах, и голосовать непременно стоит. Свою позицию по этому вопросу она пояснила в ходе беседы с корреспондентом «МК в Пскове».

Фото: Наталья Никифорова / «ВКонтакте»

«Некоторые люди жалуются на власть. Но когда спросишь их, где находятся их избирательные участки, не могут ответить», - привела пример она.

Наталья Никифорова убеждена: ходить на выборы стоит потому, что на них граждане выбирают людей, с которых после будут спрашивать обеспечение своих законных прав. Сама председатель реготделения Союза женщин России проголосовала с помощью дистанционного электронного голосования. По ее словам, голосует с помощью ДЭГ она уже второй раз.

«Это быстро и удобно. Можно освободить выходные, провести время с семьей и заняться домашними делами, а не беспокоиться о походе на избирательный участок», - подчеркнула Наталья Никифорова.

Также она отметила, что современные люди должны быть счастливы, что живут в век технического прогресса.

«Наши родители об этом читали только в фантастических книжках. Наши бабушки еще жили при керосиновых лампах, а мы можем быть со всем миром на связи. И весь наш огромный мир помещается в один телефон, а он - в женскую сумочку!» - подчеркнула Наталья Никифорова.