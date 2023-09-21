Политика

Указ о сложении полномочий правительства Псковской области подпишет губернатор

Михаил Ведерников в день вступления в должность губернатора Псковской области подпишет указ о сложении полномочий действующего правительства Псковской области. Об этом он рассказал во время своего еженедельного обращения.

«27 сентября состоится церемония вступления в должность губернатора Псковской области. В этот же день действующее правительство Псковской области сложит свои полномочия, затем будет сформировано заново, и в том же составе продолжит свою работу», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что все заместители губернатора останутся на своих местах. Также появится новая должность первого заместителя губернатора Псковской области.

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8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей. 12 сентября Михаилу Ведерникову вручили удостоверение губернатора Псковской области.

Напомним, 9 сентября 2018 года Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области, набрав 70,68% голосов избирателей. Церемония инаугурации состоялась 17 сентября 2018 года.