Андрей Беляев: Переход на одноглавую модель управления в Великих Луках пока не актуален

Вопрос перехода на одноглавую модель управления в Великих Луках не будет актуален в ближайшие четыре года. Такое мнение глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его ожиданиям, на период действия седьмого созыва Великолукской городской Думы никаких изменений в модели управления в городе не ожидается.
«Еще как минимум четыре года у нас действует Дума седьмого созыва. Я считаю, что в ближайшие четыре года этот вопрос не актуален», - сказал глава администрации города.