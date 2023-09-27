Политика

Андрей Беляев: Переход на одноглавую модель управления в Великих Луках пока не актуален

Вопрос перехода на одноглавую модель управления в Великих Луках не будет актуален в ближайшие четыре года. Такое мнение глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Здесь есть опытная команда руководителей, которая в силу возраста и опыта руководства уже на многие вопросы знает готовые решения, либо они предвидят решения немного наперед, что в целом как бы позволяет по ходу, так скажем, принять верное управленческое решение, которое либо не навредит, либо с минимальными издержками позволит решить ту или иную проблему», - сказал Андрей Беляев.

По его ожиданиям, на период действия седьмого созыва Великолукской городской Думы никаких изменений в модели управления в городе не ожидается.

«Еще как минимум четыре года у нас действует Дума седьмого созыва. Я считаю, что в ближайшие четыре года этот вопрос не актуален», - сказал глава администрации города.