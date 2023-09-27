Политика

Итоги корректировки работы администрации Великих Лук подвел Андрей Беляев

Перестроение правительством области работы администрации Великих Лук было организовано в качестве помощи муниципалитету. В процессе удалось выстроить конструктивный диалог и обмен опытом. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На самом деле, здесь был конструктивный диалог, был разговор с Михаилом Юрьевичем (Ведерниковым, губернатором Псковской области — ред.), что это в первую очередь помощь. Нужно было посмотреть, возможно, что мы делаем не так, что можно поправить. И, естественно, всех коллег и сотрудников мы настраивали таким образом, чтобы это было рабочее взаимодействие», - сказал Андрей Беляев.

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Он отметил, что в основном в администрации Великих Лук работал заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков.

«В результате проведенной работы мы, действительно, немножко перестроили алгоритм по уборке, то есть увеличили на осенний период количество бригад и техники, работающих по уборке», - рассказал Андрей Беляев.

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В то же время представители комитета по региональному контролю и надзору Псковской области, продолжил гость студии, также сумели выделить для себя некоторые моменты, которые можно было бы внедрить в других муниципалитетах.

«Региональный комитет подчеркнул для себя моменты по управляющим компаниям, как выстроена у нас работа по благоустройству и озеленению дворов через общественных помощников главы города, старших по дому и муниципальную программу. Они этим опытом хотят поделиться уже в Пскове», - заметил Андрей Беляев.

Главный итог проведенной работы, по его мнению, это выявленный дефицит финансирования для приобретения дорожной техники в Великих Луках.