Политика

Конкурс на замещение должности главы Новоржевского муниципального округа состоится 25 октября

Конкурс на замещение должности главы Новоржевского муниципального округа состоится 25 октября, пишет газета «Земля новоржевская».

29 сентября состоялось первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Новоржевского муниципального округа. Члены комиссии определили условия конкурса на замещение должности главы муниципального округа и перечень документов, которые претенденты должны представить, а также назначили дату проведения конкурса и период для подачи документов в конкурсную комиссию.

По решению комиссии конкурс состоится 25 октября, в один день пройдут сразу два этапа конкурса.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.