Политика

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Эпоха митрополита Тихона. Что изменится после его ухода из региона?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Накануне вечером стало известно, что митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) освобожден от управления Псковской митрополией и продолжит служение Церкви в статусе Преосвященного Симферопольского и Крымского, главы Крымской митрополии. Между тем, Псковскую епархию возглавит епископ Юрьевский Арсений.

Этому событию и будет посвящена главная тема «Трех мудрецов». Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко будут вспоминать эпоху митрополита Тихона, вклад владыки в развитие Псковской области и рассуждать, что изменится после его ухода в другую митрополию.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.