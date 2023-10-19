Политика

Памятный знак от избиркома получили семь партий в Псковской области

Памятный знак от Избирательной комиссии Псковской области получили семь партий по итогам Единого дня голосования-2023, его представителям политических объединений вручили сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году у нас впервые предусмотрена памятная награда для политических партий, чьи представители прошли на выборах. Из 10 партий-участников памятный знак у нас получили семь партий», - рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Планируется, что памятный знак будет стимулировать партии на последующее участие в избирательных кампаниях.

Памятные знаки получили представители региональных отделений партий:

«Единая Россия»,

КПРФ,

ЛДПР,

«Справедливая Россия - Патриоты - За правду»,

«Новые люди»,

«Партия роста»,

«Партия пенсионеров».

Сегодня в областном центре проходит совещание с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования-2023. На нем избирком и политики обсуждают итоги выборов и подготовку к президентской кампании 2024 года.