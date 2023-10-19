Причину признания части бюллетеней на выборах недействительными назвал Дмитрий Шахов 

Часть бюллетеней на выборах-2023 в Псковской области признали недействительными, потому что избиратели высказывали мнение о власти не в той форме, которая требуется по закону. Об этом уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов заявил в ходе совещания с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования-2023 сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы видели, как идет подсчет бюллетеней. Отдельные из них признали недействительными, поскольку избиратели умудрялись высказать свое мнение о власти не в той форме, которая требуется по закону», - сказал Дмитрий Шахов.
При этом нарушений, связанных с нарушением избирательного права граждан, или нарушений, которые могли бы повлиять на точность при подсчете голосов, не было, заметил омбудсмен.
Дмитрий Шахов также рассказал, что лично контролировал проведение голосования, посещал избирательные участки.
В целом он положительно оценил работу Избирательной комиссии Псковской области.