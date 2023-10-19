Политика

Причину признания части бюллетеней на выборах недействительными назвал Дмитрий Шахов

Часть бюллетеней на выборах-2023 в Псковской области признали недействительными, потому что избиратели высказывали мнение о власти не в той форме, которая требуется по закону. Об этом уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов заявил в ходе совещания с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования-2023 сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы видели, как идет подсчет бюллетеней. Отдельные из них признали недействительными, поскольку избиратели умудрялись высказать свое мнение о власти не в той форме, которая требуется по закону», - сказал Дмитрий Шахов.

При этом нарушений, связанных с нарушением избирательного права граждан, или нарушений, которые могли бы повлиять на точность при подсчете голосов, не было, заметил омбудсмен.

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Дмитрий Шахов также рассказал, что лично контролировал проведение голосования, посещал избирательные участки.

В целом он положительно оценил работу Избирательной комиссии Псковской области.