Политика

Шесть кандидатов на выборах-2023 в Псковской области скрыли наличие судимости

Шесть кандидатов на выборах-2023 в Псковской области скрыли наличие судимости. Об этом с совещания с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования-2023, которое проходит в Пскове сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В избирательных кампаниях 2023 года приняли участие 13 кандидатов с погашенной судимостью, все 13 были зарегистрированы, один избран, шесть кандидатов скрыли информацию о судимости.

Помимо этого, в ходе проверки документов кандидатов избирком выявил недостоверность сведений о профессиональном образовании (один кандидат) и сведений имущественного характера (один кандидат).