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Политика

Коммунист Александр Баев предоставил в избирком фальшивый диплом — Игорь Сопов

25.07.2023 12:25|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы, первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, который ранее был кандидатом в губернаторы Псковской области, предоставил в избирательную комиссию фальшивый диплом, после выявления этого факта КПРФ заменила кандидата. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К нам поступили документы, мы направили запросы во все органы, которые выдавали эти документы, и получили ответ, что такой диплом не значится в реестре и недействителен. Политическое руководство партии сделало выводы и сняло кандидата с дистанции, появился другой кандидат», - рассказал Игорь Сопов.

Он отметил, что у нового кандидата на выборах губернатора от КПРФ — первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко — проблем с документами нет.

Ранее Петр Алексеенко в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявлял, что Александр Баев отказался от участия в выборах губернатора Псковской области без объяснения причин.

Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Баев Александр Викторович Депутат Псковской городской Думы по единому округу
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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