Коммунист Александр Баев предоставил в избирком фальшивый диплом — Игорь Сопов

Депутат Псковской городской Думы, первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, который ранее был кандидатом в губернаторы Псковской области, предоставил в избирательную комиссию фальшивый диплом, после выявления этого факта КПРФ заменила кандидата. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что у нового кандидата на выборах губернатора от КПРФ — первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко — проблем с документами нет.
Ранее Петр Алексеенко в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявлял, что Александр Баев отказался от участия в выборах губернатора Псковской области без объяснения причин.