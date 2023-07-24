Политика

Коммунист Александр Баев предоставил в избирком фальшивый диплом — Игорь Сопов

Депутат Псковской городской Думы, первый секретарь Псковского горкома КПРФ Александр Баев, который ранее был кандидатом в губернаторы Псковской области, предоставил в избирательную комиссию фальшивый диплом, после выявления этого факта КПРФ заменила кандидата. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«К нам поступили документы, мы направили запросы во все органы, которые выдавали эти документы, и получили ответ, что такой диплом не значится в реестре и недействителен. Политическое руководство партии сделало выводы и сняло кандидата с дистанции, появился другой кандидат», - рассказал Игорь Сопов.

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Он отметил, что у нового кандидата на выборах губернатора от КПРФ — первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко — проблем с документами нет.

Ранее Петр Алексеенко в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявлял, что Александр Баев отказался от участия в выборах губернатора Псковской области без объяснения причин.