Политика

Член облизбиркома Алексей Васильев досрочно слагает полномочия

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Алексея Васильева рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ранее Алексей Васильев написал заявление о досрочном сложении им полномочий члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Он был назначен членом облизбиркома постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 21 ноября 2021 года.

Заявление подано в уполномоченный орган государственной власти области в пределах срока, допускающего досрочное сложением полномочий.

Ранее Алексей Васильев возглавлял Псковскую городскую больницу, был депутатом Псковского областного Собрания (пятый и шестой созывы).

Напомним, формирование Избирательной комиссии Псковской области осуществляется на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госдуме, Псковском областном Собрании депутатов, а также других политических партий и иных общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, избирательной комиссии области предыдущего состава, ЦИК России.

Предложения по замещению вакантного места в составе Избирательной комиссии области от субъектов, определенных законодательством, принимаются в течении 30 дней.

Комитет рекомендовал областному Собранию утвердить соответствующие постановления на сессии 24 октября.