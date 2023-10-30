Для нового состава Молодежного парламента сформулирована четкая система мотивации — Юлия Лысова

Для нового состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов сформулирована четкая система мотивации. Об этом сообщила советник заместителя регионального парламента Юлия Лысова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Для будущего нового состава подготовили определенный план работы, статус и бонусы. Но есть и определенные условия, которые к ним будут предъявляются.
«Эта система, к которой пришли, очень своевременная. Любая модель требует каких-то изменений рано или поздно», - уточнила она.