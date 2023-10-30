Политика

Для нового состава Молодежного парламента сформулирована четкая система мотивации — Юлия Лысова

Для нового состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов сформулирована четкая система мотивации. Об этом сообщила советник заместителя регионального парламента Юлия Лысова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Любая организация задается со временем вопросом: что нужно улучшить? Для членов Молодежного парламента мотивация играет значительную роль. Приходя в Молодежный парламент, молодой человек должен четко отвечать себе на вопрос - зачем мне это нужно? Если человек не может на него ответить, на самом деле он просто потеряет время впустую. Для ребят, которые пойдут в новый состав Молодежного парламента, сформулирована достаточно четкая система мотивации», - объяснила она.

Для будущего нового состава подготовили определенный план работы, статус и бонусы. Но есть и определенные условия, которые к ним будут предъявляются.

«Эта система, к которой пришли, очень своевременная. Любая модель требует каких-то изменений рано или поздно», - уточнила она.