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Юрий Ильин принёс присягу и вступил в должность главы Опочецкого муниципального округа

Юрий Ильин принёс присягу и вступил в должность главы Опочецкого муниципального округа. В торжественной церемонии принял участие спикер областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов поздравил Юрия Ильина с официальным вступлением в должность главы Опочецкого муниципального округа. На церемонии торжественного принесения присяги также присутствовали представители областного правительства, главы муниципалитетов, депутаты окружного собрания, главы муниципалитетов, духовенство, местные жители, СМИ.

Председатель Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа первого созыва Татьяна Полянская огласила решение представительного органа местного самоуправления – 31 октября на сессии тайным голосованием депутаты избрали Юрия Ильина главой округа, его кандидатуру поддержали 13 депутатов из 14 присутствующих. Председатель собрания вручила руководителю муниципалитета удостоверение.

Врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов зачитал поздравление губернатора Михаила Ведерникова. «Не первый год вы возглавляете муниципалитет, эффективно способствуя его социально-экономическому развитию и заботясь о благополучии людей. Жители и депутаты видят вашу честную, открытую и профессиональную работу, стремление сделать район успешным и процветающим», - обратился к Юрию Ильину в глава региона, выразив убеждённость, что высокий профессионализм, компетентность и большой опыт руководителя округа приведут к новым успехам.

Спикер Собрания Александр Котов, выступая на церемонии, также отметил многолетний опыт муниципальной работы главы округа – за спиной у Юрия Ильина два пятилетних срока в должности руководителя района. «Сформирована крепкая и сильная команда, способная решать самые сложные задачи. Я надеюсь, что этот бесценный опыт вы в полной мере использует в своей последующей работе, опираясь на профессиональные, надёжные, проверенные кадры», - напутствовал спикер главу муниципального округа.

Александр Котов подчеркнул важность взаимодействия органов власти всех уровней. «Так же, как глава муниципального округа не может работать без поддержки губернатора, правительства и законодательного органа, так же и областные власти не могут работать, не опираясь на руководителей муниципальных органов. Это очень важно, и я хочу это подчеркнуть – если правильно выстраивать это взаимодействие, поверьте, мы с вами в состоянии решать самые острые и самые насущные проблемы», – заверил избранного главу председатель Собрания. Александр Котов пожелал руководителю муниципалитета всегда ставить во главу угла надежды и чаяния жителей района и вручил на удачу символическую подкову работы псковских кузнецов.

От имени коллег-руководителей муниципалитетов Юрия Ильина поздравила глава Псковского района Наталья Фёдорова: «Территориально в округе ничего не поменялось, изменения происходят в нормативной части. Мы на вас ориентируемся, потому что первопроходцами быть всегда сложно. Это большая ответственность, но в тоже время, мы понимаем, что это и новые возможности для развития муниципалитета».

С пожеланиями успехов в новой должности к Юрию Ильину обратился представитель местной ветеранской организации Владимир Пауляк, а также благочинный Опочецкого церковного округа протоиерей Николай Ильницкий. Священнослужитель обратил внимание, что церемония проходит в преддверии Дня народного единства, который отмечается в праздник Казанской иконы Божьей Матери. «В связи с этим пожелаю всем помнить заветы наших древних отцов, которые призывали нас к единству, потому что в единстве наша сила. Особенно мы это ощущаем в наше непростое время», - сказал протоиерей.

Завершением церемонии стало выступление главы Опочецкого муниципального округа Юрия Ильина, который поблагодарил земляков и руководителей области за помощь и поддержку. «Предыдущие пять лет мы вместе работали, строили, ремонтировали, открывали. Много сделано, но сделать необходимо ещё больше. Мы должны работать вместе. Если есть настоящая спаянная команда, то всё по плечу», - подытожил избранный глава.

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Напомним, решением Псковского областного Собрания депутатов 28 февраля в Псковской области образовано 8 муниципальных округов – Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский. В Единый день голосования в новых муниципальных образованиях прошли выборы депутатов окружных Собраний.