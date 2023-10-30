Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Региональные меры соцподдержки
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Истфакт» Остров обезьян
«Зенча-Псков» возрождение
Денис Иванов о патриотизме
Господин Рейтингомер
как не впасть в уныние осенью
Досуг псковского школьника
Санаторный туризм
«Велрыбпром» вкусно и качественно
«Метражи» сельская ипотека
бизнес-ланчи вкусные обеды
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Экономим на покупках
Профориентация школьников
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
 
 
 
ещё Политика 30.10.2023 18:110 Рейтингомер: нецензурный город, студентка-взяточница и вопрос на 637 миллионов 31.10.2023 11:140 Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа 30.10.2023 18:110 Рейтингомер: нецензурный город, студентка-взяточница и вопрос на 637 миллионов 30.10.2023 14:120 Невельский муниципальный округ возглавил Олег Майоров 30.10.2023 11:081 Иван Белугин избран главой Локнянского муниципального округа 29.10.2023 09:406 Многодетный отец стал депутатом Псковского районного Собрания
 
 
 
Самое популярное 24.10.2023 15:1110 Псковскую городскую больницу объединят с областной 25.10.2023 18:393 «Страхолюдина в трусах разрывает мох»: как наркоманы захватывают семейную зону отдыха в Пскове 25.10.2023 13:517 Ведутся переговоры о присоединении двух улиц деревни Родина к Пскову - Борис Елкин 27.10.2023 10:006 Оперативное вмешательство 30.10.2023 10:264 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа

31.10.2023 11:14|ПсковКомментариев: 0

Действующий глава Опочецкого района Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа. Такое решение приняли на сессии окружного Собрания 31 октября.

Кандидатуру Юрия Ильина поддержали 13 депутатов из 14 присутствующих. 17 сентября 2012 года назначен заместителем главы администрации Опочецкого района по жилищно-коммунальному хозяйству. С 20 сентября 2012 года - исполняющим полномочия главы Опочецкого района. 17 февраля 2013 года избран главой Опочецкого района. 9 сентября 2018 года вновь избран главой Опочецкого района.

Вторым кандидатом на пост руководителя муниципального округа был Андрей Дмитриев.

Ранее избрали глав Локнянского, Невельского, Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.

Теги: #Опочецкий район #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 74 человека
31.10.2023, 11:210 Коммунальную инфраструктуру Острова-3 планируют комплексно модернизировать 31.10.2023, 11:140 Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа 31.10.2023, 11:120 Бесплатная диагностика доступна в псковском сервисном центре «Авто-Ас» 31.10.2023, 11:060 Коммунисты в Пскове отметили 105-ю годовщину Ленинского Комсомола
31.10.2023, 10:550 Порядок начисления платы за горячее водоснабжение разъяснили псковичам 31.10.2023, 10:420 День работников тюрем отмечают в России 31 октября 31.10.2023, 10:330 Для оформления убытка по ОСАГО через «Госуслуги» потребуется приложение «Госключ» 31.10.2023, 10:240 Взрывоопасный предмет нашли в лесу под Псковом
31.10.2023, 10:120 Светофоры на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове работают в режиме желтого мигающего сигнала 31.10.2023, 10:000 «Гайд-парк»: О новом принципе формирования псковского Молодежного парламента 31.10.2023, 09:500 Mercedes-Benz горел в Пскове в ночь на 31 октября 31.10.2023, 09:410 Школьник в Петербурге случайно выстрелил сигнальной ракетницей в лицо другу
31.10.2023, 09:281 Готовность получать зарплату в цифровых рублях выразили 40% псковичей — опрос 31.10.2023, 09:151 Воров в законе не будут помещать в отдельные камеры в обязательном порядке 31.10.2023, 09:131 100 тысяч за первенца, или Как в Псковской области поднимают рождаемость 31.10.2023, 09:010 Названы «женские» выплаты, которые увеличатся с 2024 года
31.10.2023, 08:480 Telegram начнет блокировать каналы за призывы к насилию 31.10.2023, 08:360 Стоимость эвакуации автомобиля за неправильную парковку предлагают ограничить 31.10.2023, 08:230 Международный день экономии отмечают 31 октября 31.10.2023, 08:110 Плата операторов за частоты для быстрого интернета может вырасти в 10 раз
31.10.2023, 07:550 Банки не смогут открывать счета подросткам без согласия родителей 31.10.2023, 07:350 Об опасности хранения электросамоката в квартире предупредил эксперт 31.10.2023, 07:191 Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения в Псковской области 31.10.2023, 07:000 Художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву исполняется 60 лет
30.10.2023, 23:210 В Пскове память жертв Большого террора почтили чтением имён убитых 30.10.2023, 22:000 Число россиян с тремя и более кредитами выросло за полгода 30.10.2023, 21:400 Дорогу отремонтируют в бежаницкой деревне Дворцы по требованию прокуратуры 30.10.2023, 21:200 Роспатент зарегистрировал товарный знак Игоря Николаева «Выпьем за любовь»
30.10.2023, 21:150 «Ночь искусств» проведут в филиалах Псковского музея-заповедника 30.10.2023, 21:100 Дмитрий Шахов почтил память жертв политических репрессий 30.10.2023, 21:000 В Пскове наградили сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии 30.10.2023, 20:570 «Первый бал» состоялся в Городском культурном центре Пскова
30.10.2023, 20:420 Пскович победил на чемпионате по кикбоксингу в составе сборной России 30.10.2023, 20:350 Военному в Пскове грозит 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части 30.10.2023, 20:270 Псковская область получит свыше 75 млн рублей на создание эндокринологического центра 30.10.2023, 20:200 Псковичи лишились денег при поиске дополнительного заработка в Сети
30.10.2023, 20:090 Установка новых ярмарочных домиков продолжается на улице Пушкина в Пскове. ФОТО 30.10.2023, 20:040 Главой администрации городского поселения «Дно» избран Алексей Васильев 30.10.2023, 20:000 Трактористы и водители требуются ООО «СитиИнвестГрупп» 30.10.2023, 19:560 Отопление на улице Мира в Стругах Красных планируют запустить 31 октября
30.10.2023, 19:460 Преподаватели колледжа искусств провели мастер-классы в Новосокольниках 30.10.2023, 19:400 Более половины псковичей не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней 30.10.2023, 19:360 Дмитрий Быстров пояснил ситуацию с перебоями в водоснабжении Острова-2 30.10.2023, 19:200 Минпромторг не поддержал идею импорта лекарств из Индии
30.10.2023, 19:140 Тарифы на вырубку елей к Новому году утвердили в Псковской области 30.10.2023, 19:020 Срок принудительного демонтажа самовольно размещённых вывесок увеличили в Пскове 30.10.2023, 19:000 Фасад жилого дома капитально отремонтировали в Великих Луках 30.10.2023, 18:450 Пенсионные накопления выдадут по заявлению
30.10.2023, 18:270 Пскович украл деньги у друга, с которым знаком более полувека 30.10.2023, 18:220 Коммуналку в Великих Луках во второй раз будут обследовать на пригодность для проживания 30.10.2023, 18:150 Третий мастер-класс прошел в школе граффити Пскова 30.10.2023, 18:110 Рейтингомер: нецензурный город, студентка-взяточница и вопрос на 637 миллионов
30.10.2023, 18:000 Конкурс на самые дружные и бережливые дома проходит в Псковской области 30.10.2023, 17:500 Псковские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю 30.10.2023, 17:370 Кражу велосипеда раскрыли в Гдове 30.10.2023, 17:230 Tele2 предлагает своим абонентам обменивать минуты на кофе в буше
30.10.2023, 17:190 Бывший в употреблении автобус планирует закупить «Псковпассажиравтотранс» 30.10.2023, 17:150 Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл Тверь на выезде со счетом 3:1 30.10.2023, 17:080 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 октября 30.10.2023, 16:593 Большинство респондентов ПЛН не доверяют астрологам и требуют запретить их деятельность
30.10.2023, 16:512 Денис Иванов: Мы не должны прятать наших героев 30.10.2023, 16:390 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 31 октября 30.10.2023, 16:272 «ПЛН FM» и Владимир Кузь запустили новый проект «Железные люди». ВИДЕО 30.10.2023, 16:250 Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта до 11 ноября
30.10.2023, 16:150 «В фокусе»: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 30.10.2023, 16:120 Александр Кузьмин: Юношеский спорт — это общение в правильных компаниях 30.10.2023, 16:060 На дорогах Псковской области в ДТП пострадали 20 человек за неделю 30.10.2023, 15:470 Псковская область представит опыт по работе с молодыми реставраторами на федеральном уровне
30.10.2023, 15:320 «Постскриптум»: Право губернаторов увольнять мэров и нужна ли реформа управляек? ВИДЕО 30.10.2023, 15:210 Войны «управляек» и секта неплательщиков: псковский юрист рассказала о судебных спорах в сфере ЖКХ 30.10.2023, 15:041 Александр Кузьмин: Псков уникален для бега 30.10.2023, 14:510 В Эстонии ввели для малоимущих продовольственные карты с фиксированной суммой в евро
30.10.2023, 14:372 Полицейские после публикаций в СМИ проверили бар на улице Школьной в Пскове 30.10.2023, 14:310 «Кто-то хочет сорвать спектакль»: актеры приглашают псковских студентов на «Мафию» 30.10.2023, 14:180 Фильм о Софье Ковалевской снимают в Великолукском районе 30.10.2023, 14:120 Невельский муниципальный округ возглавил Олег Майоров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru