Политика

Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа

Действующий глава Опочецкого района Юрий Ильин избран главой Опочецкого муниципального округа. Такое решение приняли на сессии окружного Собрания 31 октября.

Кандидатуру Юрия Ильина поддержали 13 депутатов из 14 присутствующих. 17 сентября 2012 года назначен заместителем главы администрации Опочецкого района по жилищно-коммунальному хозяйству. С 20 сентября 2012 года - исполняющим полномочия главы Опочецкого района. 17 февраля 2013 года избран главой Опочецкого района. 9 сентября 2018 года вновь избран главой Опочецкого района.

Вторым кандидатом на пост руководителя муниципального округа был Андрей Дмитриев.

Ранее избрали глав Локнянского, Невельского, Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.