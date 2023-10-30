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Политика

Илья Белугин вступил в должность главы Локнянского муниципального округа

31.10.2023 14:16|ПсковКомментариев: 0

Илья Белугин вступил в должность главы Локнянского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: газета «Восход»

По поручению председателя областного Собрания Александра Котова на церемонии принесения присяги избранного главу от депутатского корпуса поздравил вице-спикер Игорь Дитрих.

«Жители района поддержали вашу кандидатуру, передали вам бразды правления, связывают с вами надежды на развитие родной земли. Вы молоды, энергичны и амбициозны, вступаете в полномочия главы в составе команды первопроходцев. Нет сомнений, результаты работы муниципальных округов будут оценивать с особым интересом и в нашем регионе, и за его пределами, а главное, они станут ориентиром для районов, которым только предстоит решить, будет ли успешным и эффективным преобразование. Это новая эпоха, новые возможности, но, безусловно, и большая ответственность», - передал поздравление спикера Игорь Дитрих.

Напомним, 30 октября Ивана Белугина избрали главой Локнянского муниципального округа.

В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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