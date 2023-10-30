Илья Белугин вступил в должность главы Локнянского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото: газета «Восход»
По поручению председателя областного Собрания Александра Котова на церемонии принесения присяги избранного главу от депутатского корпуса поздравил вице-спикер Игорь Дитрих.
Напомним, 30 октября Ивана Белугина избрали главой Локнянского муниципального округа.
В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.
В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.
Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.
В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.