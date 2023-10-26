Политика

Иван Белугин избран главой Локнянского муниципального округа

Заместитель главы администрации Локнянского района Иван Белугин избран главой Локнянского муниципального округа. Такое решение приняли на сессии окружного Собрания 30 октября.

Иван Белугин

Кандидатуру Ивана Белугина поддержали 13 депутатов. Иван Белугин имеет высшее образование, муниципальный стаж и опыт управленческой работы.

Вторым кандидатом был глава администрации городского поселения «Новосокольники» Николай Наумов, за его кандидатуру проголосовали два депутата.

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27 октября были избраны главы Новоржевского и Пыталовского муниципальных округов.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.