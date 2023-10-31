Политика

Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова

Госдума на пленарном заседании в закрытом режиме приняла два постановления - о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Василия Власова и депутата фракции «Справедливая Россия - За правду» Вадима Белоусова, 1 ноября, пишет ТАСС.

«Госдума проголосовала по вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата Вадима Белоусова, за [проголосовали] - 320 [депутатов]. <…> Госдума проголосовала по вопросу о досрочном прекращении полномочий депутата Власова, за - 317», - отмечается в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.