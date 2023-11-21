Политика

Депутат Госдумы оценил эффективность советников главы Великих Лук как формы МСУ

Депутат Государственной Думы РФ, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) и Общенациональной ассоциации ТОС (ОАТОС) Виктор Кидяев и заместитель председателя Общероссийского конгресса муниципальных образований, директор Общенациональной ассоциации ТОС Захарий Юдин посетили Великие Луки 22 ноября. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Свой день в Великих Луках гости начали со встречи с активом города. В режиме диалога Виктор Борисович и актив Великих Лук обсудили современное местное самоуправление в России, проблемы и перспективы его развития. Почётные гости особенно выделили результаты работы нашей уникальной практики вовлечения жителей в местном самоуправление – институт общественных советников главы города», - написал Николай Козловский.

Помимо этого были отмечены достижения Великих Лук в развитии экономики, социальной и других сфер за последние годы, позитивные изменения в части благоустройства городских территорий, активными участниками которого являются общественные советники, добавил он.

«Благодарю Виктора Борисовича за внимание к нашему городу!» - заключил глава Великих Лук.