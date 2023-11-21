Депутат Госдумы оценил эффективность советников главы Великих Лук как формы МСУ

Депутат Государственной Думы РФ, член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, председатель Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО) и Общенациональной ассоциации ТОС (ОАТОС) Виктор Кидяев и заместитель председателя Общероссийского конгресса муниципальных образований, директор Общенациональной ассоциации ТОС Захарий Юдин посетили Великие Луки 22 ноября. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram
«Свой день в Великих Луках гости начали со встречи с активом города. В режиме диалога Виктор Борисович и актив Великих Лук обсудили современное местное самоуправление в России, проблемы и перспективы его развития. Почётные гости особенно выделили результаты работы нашей уникальной практики вовлечения жителей в местном самоуправление – институт общественных советников главы города», - написал Николай Козловский.
Помимо этого были отмечены достижения Великих Лук в развитии экономики, социальной и других сфер за последние годы, позитивные изменения в части благоустройства городских территорий, активными участниками которого являются общественные советники, добавил он.
«Благодарю Виктора Борисовича за внимание к нашему городу!» - заключил глава Великих Лук.