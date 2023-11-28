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Политика

«Гонки по вертикали»: президентские выборы-2024, рейтинги и вопросы ребром

28.11.2023 17:32|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Темы выпуска. 

Президентские выборы-2024. Старт из Совета Федерации и... Пскова. 
«Госсовет 2.0»: а вы крепко стоите? Губернатор Михаил Ведерников вошел в топ-3 рейтинга политической устойчивости глав регионов Северо-Запада России.
Почему не газ, почему тормоз? Сенатор Андрей Турчак про темпы газификации, страусиную позицию и плечо поддержки. 
Вопросы ребром и ответы без цензуры. Власть и оппозиция в новом проекте «ПЛН FM» «Политбюро».  

По традиции начинаем с одной из главных тем, которая становится всё более актуальной. До старта президентской кампании осталось всего несколько дней, в декабре Совет Федерации объявит выборы и тем самым даст отмашку участникам политического процесса. А уже сегодня «Единая Россия» запускает серию панельных дискуссий в преддверии декабрьского съезда. Все они будут посвящены основным смысловым линиям кампании - условной триаде «гордость — уверенность — будущее», утверждают федеральные СМИ. Эти установки совпадают с тезисами выступлений на недавнем семинаре для «политических» вице-губернаторов, организованном администрацией президента, о котором мы говорили в «Гонках по вертикали» неделю назад. Как поясняют эксперты, которые работают с «Единой Россией», в случае выдвижения Владимира Путина на новый срок его поддержка единороссами должна иметь четкие содержательные основания, это поможет партии взять на себя роль одного из идеологических модераторов кампании. Все дискуссии должны завершиться до съезда партии 17 декабря. Что до Пскова, то делегатов на партийный форум изберут уже в этот четверг, 30 ноября, на региональной конференции. Помимо этого, единороссы подведут итоги работы, наметят планы и проведут традиционную ротацию в руководстве региональной организации.

Теперь к другим региональным темам. На минувшей неделе наибольший резонанс в обществе вызвала история с задержанием великолучанки, обвиняемой в убийстве трех своих детей. Обстоятельства этой истории шокируют и заставляют задаваться вопросами о том, куда смотрели службы, ответственные за защиту и опеку детей. По поручению губернатора Михаила Ведерникова, назвавшего произошедшее чудовищной трагедией, создана межведомственная комиссия, которую возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Специалисты на месте проверяют работу всех субъектов профилактики – здравоохранения, образования, соцзащиты. Отмечу, что самая резонансная история недели получила отражение во вчерашнем рейтингомере на ПЛН, наш штатный комментатор как обычно раздает всем сестрам по серьгам, невзирая на чины и звания.

В целом он уделяет внимание всем основным событиям недели, начиная с того, что вокруг - например, ликвидации последствий обрушившихся на регион снегопадов или переносу скамеек с улицы Пушкина (это как реакция властей на общественное мнение) до вещей достаточно условных - например, таких как рейтинги.

И тут автор отмечает, что губернатор Михаил Ведерников в 15-м рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» во версии исследовательского центра «Минченко консалтинг» вошел в тройку лидеров в Северо-Западном федеральном округе.

Тем временем в регионе работал депутат Госдумы от Псковской области, единоросс Александр Козловский. Провел ряд встреч и принял участие в программе «Политбюро» на «ПЛН FM», помимо прочего, ответил на провокационные и гипотетические вопросы, в том числе о губернаторских амбициях - а как мы знаем из электоральной истории, дважды депутаты Госдумы от Псковской области впоследствии становились губернаторами. Вот я и спросил: мол, если представить, что второй срок действующего главы региона подошел к концу, президент сделал вам соответствующее предложение - были бы готовы? Александр Козловский ответил, что об этом даже не думал, его мысли об ином, и вообще, говорит, каждый должен быть на своем месте. 

Александр Козловский, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России»:  Другое дело, меня волнуют вопросы, как решить те проблемы, которые не решены до сих пор, и в случае, если будет назначен новый губернатор - как выстроить отношения для того, чтобы все-таки решить эти вопросы с новым губернатором, если такой случай будет, гипотетически. Поэтому - я сейчас работаю депутатом, меня всё устраивает с точки зрения того, что у меня есть инструменты, есть возможности для того, чтобы выполнять свои обязанности депутата Госдумы и, мне кажется, я должен концентрироваться сегодня на этом. А вот гипотетически думать, фантазировать, «корабли бороздят пространства вселенной», я, честно говоря, не готов, даже в вашей передаче. 

Напомню, интервью вышло в рамках нового проекта радио «ПЛН FM». «Политбюро» - это место для свободных дискуссий, споров, острых вопросов. Мы заранее предупреждаем: будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место. Насколько мне известно, некоторые региональные политики после первых выпусков реально опасаются похода на интервью без компромиссов. Короче, «я не трус, но боюсь». Так или иначе удар в прямом эфире уже держали несколько персон, в том числе эсер Олег Брячак и член ЦК КПРФ, первый секретарь обкома Петр Алексеенко. Псковские коммунисты, кстати, разродились длинной эпистолой - ответом на эфир с единороссом Козловским. С одной стороны, вроде как и похвалили: мол, «Александр Михайлович - один из немногих журналистов в области, претендующих не только на объективность в освещении событий в регионе, но и на независимость его мнений от власти и партии, точнее сказать - партий, занимающихся обслуживанием этой самой власти», а с другой раскритиковали - и депутата, и вашего покорного слугу: «Увы и ах! по-настоящему острые вопросы в эфире в адрес депутата так и не прозвучали». После чего там следует детальный разбор полетов. Как говаривал персонаж известной комедии, а вы-то все взъерепенились, как я погляжу! Правда, думаю: может, коммунисты какую-то другую программу смотрели - в любом случае будем тренироваться и совершенствоваться. А вообще тут, как с товарищами Незнайки - помните же? «Всем нравились портреты других, а свои не нравились». Если серьезно, то мы продолжим серию программ, будем ставить вопросы ребром и получать ответы без цензуры - уже завтра, в среду, 29 ноября, ждем на баттл в прямом эфире лидера регионального отделения ЛДПР Антона Минакова. Узнаем, согласен ли либерал-демократ с тем, что после ухода из жизни Владимира Жириновского ЛДПР это уже какая-то совсем другая партия, выясним, почему так и не доехал до Пскова новый партийный лидер Леонид Слуцкий, и готов ли Минаков отсюда, из Пскова, дать старт кампании партийного кандидата на президентских выборах. Как это вышло, когда в «Политбюро» пришел руководитель регионального отделения «Новых людей» Андрей Маковский. Пока там, в высоких кабинетах столицы, осторожничают и держат паузу, псковский «новолюдь» в эфире «ПЛН FM», можно сказать, отправил лидера партии Алексея Нечаева на предвыборную дистанцию. 

Андрей Маковский, руководитель регионального отделения партии «Новые люди»: Я считаю, что «Новые люди» сто процентов будут участвовать в президентской гонке.

- В каком качестве?

- Конечно, кандидат, это сто процентов. И, конечно, мы будем выдвигать, на мой взгляд, Алексея Нечаева. 

Наша программа продолжает следить за работой представителей Псковской области в российском парламенте. И здесь отмечаю выступление сенатора от Псковской области, первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на заседании в минувшую среду в рамках «правительственного часа» с участием зампредседателя правительства Александра Новака. Андрей Турчак напомнил о решении президента России Владимира Путина по компенсации расходов гражданам на приобретение газового оборудования. Он отметил, что темпы выделения таких компенсаций людям низкие. Кроме того, обозначил проблему подключения соцобъектов, которые с этого года включены решением главы государства в программу. Представленная регионами цифра в три тысячи школ, поликлиник и детских садов у многих вызывает сомнения. 

Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации: Кто-нибудь в этом зале может в это поверить - что у нас всего три тысячи социальных объектов? Технически рядом на каком-то удалении проходит труба - и нам всего три тысячи таких объектов надо подключить. Мне кажется или региональные власти как страусы голову в песок прячут или здесь есть другая причина. А причина, скорее всего, заключается в том, что пытаются нагрузить на муниципалов - на глав районов и так далее. 

То есть потенциал очевидно больше, и в правительстве с этим согласны. Причина «недостачи», вероятнее всего, в том, что регионы возложили эту задачу на муниципалов, а те, по вполне понятным финансовым причинам, с ней не справляются, отчего сенатор и считает необходимым подставить муниципалитетам, как он выразился, «плечо поддержки». Будем наблюдать, как удастся решить эту проблему.

И еще несколько слов о Совете Федерации. Совсем скоро исполнится 30 лет со дня первых парламентских выборов в современной России. Напомню, 12 декабря 1993 года в один день с выборами в Государственную Думу и конституционным референдумом состоялись первые и единственные до настоящего времени прямые выборы в Совет Федерации, верхнюю палату Федерального Собрания. В ближайшее время в публикациях ПЛН и программах «ПЛН FM» мы обязательно вернемся к теме тридцатилетия российского парламента, работе депутатов и сенаторов от Псковской области, а последних, напомню, было десять, начиная с экс-губернатора Владислава Туманова, агрария Владимира Сидоренко, бывшего председателя областного Собрания депутатов Юрия Шматова и заканчивая нынешними сенаторами - это Андрей Турчак и боевой генерал Алексей Наумец, недавно сменивший в Совете Федерации Елену Бибикову. Как отреагировали тогда обозреватели, каждому времени - свои сенаторы: была эпоха «социалки», теперь приходит время военных.  

Напоследок коротко о некоторых событиях общественной и культурной жизни региона, где преобладали мероприятия такой патриотической направленности.

В четверг в Пскове побывала член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - та самая, которую в последнее время часто вспоминают то в связи с историей вокруг Дани Милохина, то из-за судебного иска Егора Крида. Мизулина приехала в Псков на встречу со студентами, с которыми говорила о кибербезопасности. На молодежь был рассчитан и цифровой концерт на центральной площади Пскова в рамках фестиваля «Родина - герой». Картинку спроецировали на фасад здания Псковского госуниверситета. В концерте участвовал ряд известных и начинающих артистов, кульминацией стало выступление певца Шамана, исполнившего гимн России и несколько своих хитов, в том числе «Я русский». Упомяну и про еще один прошедший в Пскове фестиваль - против отмены российской истории и культуры «На том стоим» с участием гостей из 14 стран. Один из них - известный шотландский волынщик Джимми МакРэй заглянул на ПЛН и даже устроил здесь небольшой концерт.

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На этом всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.   

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы Совета Федерации и правительства Псковской области

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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