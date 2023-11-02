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Андрей Турчак: Социальная догазификация — программа нашего президента

Социальная догазификация — программа президента России Владимира Путина. Об этом напомнил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании регионального штаба по догазификации, который проходит в Пскове сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу всем участникам нашего штаба напомнить, чтобы программа социальной догазификации — программа нашего президента. Им инициирована и нами исполняема. Она исполняема в Псковской области неудовлетворительно. Мы сегодня обсудили причины, почему это происходит. Давайте не растекаться мыслями, а мобилизуемся и выполним решения, которые принимают на федеральном штабе по догазификации, на региональном штабе вместе с губернатором, исходя из тех корректировок, которые мы сегодня обсудили. Предлагаю началом следующего года подвести итоги выполнения программы в 2023 году и выполнения принятых сегодня решений», - сказал он.

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Кроме того, Андрей Турчак указал на недостаточное информирование о догазификации в Псковской области.

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