Андрей Турчак: Социальная догазификация — программа нашего президента

Социальная догазификация — программа президента России Владимира Путина. Об этом напомнил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании регионального штаба по догазификации, который проходит в Пскове сегодня, 3 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, Андрей Турчак указал на недостаточное информирование о догазификации в Псковской области.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба указал на то, что в регионе достаточно хороший показатель по заключённым договорам – они заключены по 98% заявок. При этом оператор наладил системную работу.
Глава региона пояснил, что проблемой догазификации является недостаточное количество строительных бригад для работ.