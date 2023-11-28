Политика

Александр Серавин и специалисты избиркома области приняли участие в конференции к 30-летию избирательной системы России

Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию избирательной системы России, состоялась 30 ноября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Псковскую область на мероприятии представляли заместитель губернатора Александр Серавин, председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов и сотрудники облизбиркома, представители Общественной палаты Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Санкт-Петербург объединил за круглым столом представителей федеральных и региональных органов власти, ЦИК России, избирательных комиссий РФ, молодежных избирательных комиссий субъектов СЗФО. Делегация Псковской области также приняла участие в круглых столах, которые касались развития современных избирательных технологий, общественного наблюдения и работы с молодыми и будущими избирателями.

Основной вектор конференции - 30-летие современной избирательной системы страны. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул, что «избирательная система России по праву считается одной из прогрессивных и совершенных в мире».

На открытии конференции председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что выборы 2024 года станут самым важным событием за всю историю избирательного процесса, так как весь мир будет следить за проведением и результатами голосования. Элла Памфилова также рассказала про становление института народовластия и выборной системы, современные избирательные стандарты и подготовку к предстоящим выборам президента России.

В ходе конференции участники обсудили вопросы организации и проведения выборов, а также опыт регионов в рамках внедрения инноваций и систем цифровизации при подготовке и проведении выборов. Также важным аспектом обсуждения стала безопасность и организация работы по информированию избирателей.