Политика

Илья Стрелков: На выборах президента в Псковской области стоит ждать явку около 70%

Явка на выборах президента России в Псковской области 17 марта 2024 года может приблизиться к 70%, считает председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков.

«Это будут первые президентские выборы в России, которые пройдут в формате трехдневного голосования. Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Формат хорошо зарекомендовал себя на предыдущих выборах: удобно для избирателя, повышает явку на голосовании, дает возможность проголосовать каждому жителю Псковской области», - отметил Илья Стрелков.

По его мнению, с большой долей вероятности в президентскую кампанию в Псковской области снова будет применено дистанционное электронное голосование. «Судя по результатам голосования на губернаторских выборах в сентябре, нашим избирателям ДЭГ понравилось. Это надежная, защищенная и удобная система. И еще один выборный механизм для повышения явки при голосовании», - заметил эксперт.

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«Теперь про явку на предстоящих выборах. Федеральные эксперты прогнозируют высокую активность на выборах в марте. Это прежде всего связано с высочайшим уровнем выборов и огромной заинтересованностью населения к общему политическому курсу страны. Я предполагаю, что нашему региону стоит ожидать явку около 70%. Это подтверждают результаты социологических опросов, которые проходят сейчас. Интерес к мартовским выборам огромен. Уверен, жители Псковской области проявят максимальную активность при голосовании на выборах президента РФ», - заключил Илья Стрелков.