Игорь Сопов: Избирательная система в 2023 году отработала на «отлично»

Избирательная система в Псковской области в 2023 году отработала на «отлично». Такую оценку председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов озвучил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Самый главный результат для Избирательной комиссии Псковской области — отсутствие жалоб, продолжил он.
«Избирательная система отработала на "отлично", других слов не могу найти. И самое важное, что все доступные способы голосования мы применяли в области. Значит, избирательная комиссия готова к внедрению новых способов голосования и готова дать гражданам удобный способ проголосовать, это самый главный итог 2023 года для нас», - подчеркнул Игорь Сопов.