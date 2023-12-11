Политика

Игорь Сопов: Избирательная система в 2023 году отработала на «отлично»

Избирательная система в Псковской области в 2023 году отработала на «отлично». Такую оценку председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов озвучил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хочу сказать, что итоги 2023 года для Избирательной комиссии Псковской области и избирательной системы в целом — отличные в пане того, что все задачи, которые были поставлены перед нами по подготовке и правоведению выборных кампаний, выполнены», - сказал Игорь Сопов.

Самый главный результат для Избирательной комиссии Псковской области — отсутствие жалоб, продолжил он.

«Избирательная система отработала на "отлично", других слов не могу найти. И самое важное, что все доступные способы голосования мы применяли в области. Значит, избирательная комиссия готова к внедрению новых способов голосования и готова дать гражданам удобный способ проголосовать, это самый главный итог 2023 года для нас», - подчеркнул Игорь Сопов.