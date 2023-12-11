Игорь Сопов: Нам предстоит еще много работы с ДЭГ

Основные трудности при проведении дистанционного электронного голосования в Псковской области — технологические и информационные. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, чаще всего псковичи, говоря о трудностях, указывали следующее:
«Таком образом, в основном трудности с технологическими и информационными составляющими, - заключил Игорь Сопов. - С ДЭГ нам предстоит много работы, но мы понимаем, куда нам двигаться».