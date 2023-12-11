Политика

Игорь Сопов объяснил значение знака V на билбордах с датой выборов

Знак V на билбордах с датой выборов прежде всего символизирует галочку, которую избиратели должны поставить в бюллетенях. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для меня это галочка избирателя в бюллетене. Для кого-то это буква V — Victoria, победа. Для кого-то, может быть, это первая буква в каком-то имени и так далее. Там различные варианты, но для нас это прежде всего символ государственности и графическое изображение галочки. Выборы президента РФ 15-17 марта — прими участие, приди на участок, поставь свою галочку и поучаствуй в главных выборах нашей страны», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, 8 декабря Путин в Кремле сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.

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На заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).

Праздничный день в день выборов не объявляется.