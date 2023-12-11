Игорь Сопов объяснил значение знака V на билбордах с датой выборов

Знак V на билбордах с датой выборов прежде всего символизирует галочку, которую избиратели должны поставить в бюллетенях. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, 8 декабря Путин в Кремле сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок.
На заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).
Праздничный день в день выборов не объявляется.