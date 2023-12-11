Игорь Сопов: Трехдневное голосование в Псковской области имеет 100-летнюю историю

Трехдневное голосование в Псковской области имеет более чем 100-летнюю историю. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он пояснил, что первые два дня были полностью отведены для голосования, а в третий день — в воскресенье — избирательные комиссии работали до обеда.
«То есть надо сказать, что практика трехдневного голосования в Псковской области имеет более чем 100-летюнюю историю, и ничего удивительного в этом нет. Мы просто вернулись к практике, которая удобна и понятна. Трехдневное голосование — это не только наше будущее, это постоянный и удобный способ голосования, и мы вряд ли от него откажемся в ближайшее время, потому что это удобно избирателям, а мы делаем все, чтобы избирателям было удобно», - заключил гость студии.