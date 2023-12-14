Политика

«Как квест»: псковские общественники обучат наблюдателей для президентских выборов

В Псковской области начал работу Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами. О том, какая работа предстоит этому объединению, как происходит процесс отбора и обучения наблюдателей и какие новшества ждут участников избирательного процесса, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

«Продолжаем работу»

В начале декабря стали известны даты выборов президента России. Они пройдут в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта. Но уже сейчас к главному политическому событию 2024 года начинается серьезная подготовка. В том числе, стартует работа по организации общественного наблюдения на них.

Правда, как заметила председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба общественного наблюдения Наталья Горбачева, объединение не начинает, а продолжает свою работу. «Начиная с 2020 года мы сделали работу штаба непрекращающейся. Мы ее возобновляли в зависимости от избирательных кампаний»,- пояснила она.

В частности, штаб общественного наблюдения активно работал в Единый день голосования в сентябре этого года. «У нас было 11 муниципальных кампаний и одна региональная — избирательная кампания губернатора Псковской области. У нас прошло 26 выездных семинаров. Были обучены все наши наблюдатели, все прошли тестирование. И по факту была только одна жалоба зарегистрирована в облизбиркоме. Наши наблюдатели ее зарегистрировали, оформили. Больше нарушений не было. Это хорошо, что наша кампания прошла чисто и было большое доверие к избирательной системе и к самим выборам», - подвел итоги работы руководитель штаба Илья Стрелков.

Ответственность выше

Наталья Горбачева подчеркнула, что президентская кампания стартовала, и в связи с этим штаб начинает проведение всех положенных по регламенту мероприятий. Состоялось заседание Совета Общественной палаты, где был утвержден общий состав штаба общественного наблюдения и план работы штаба на 2023-2024 гг.

В Общественный штаб входит 13 человек, у каждого - свое направление работы. Также распределено дежурство в дни выборов, и есть возможность выехать куда-то по спорному вопросу. «Все направления работы, которые были во время прошлых выборных кампаний, будут учтены и усилены в случае необходимости»,- сказала Наталья Горбачева.

По словам Ильи Стрелкова, в отличие от предыдущих избирательных кампаний предстоявшие президентские выборы - «это совершенно другой уровень». «Это федеральная кампания, ответственность больше - первое лицо страны мы выбираем. Поэтому и угроз будет больше. Мы планируем в этот раз обучать два наблюдателя на каждый УИК. И соответственно нагрузка будет больше на наш штаб и на самих наблюдателей», - рассказал он.

Также Илья Стрелков сообщил, что количество УИКов уменьшилось до 537. С инициативой сократить количество избирательных участков вышли муниципалитеты, где есть участки с численностью избирателей меньше 100 человек. «Также это затронуло города Великие Луки и Псков, где иногда несколько УИКов находилось в одной школе. Целесообразно было сделать один УИК. И они ушли со вторых этажей на первые, потому что нам нужна доступность. Чтобы каждый человек мог зайти и проголосовать», - отметил руководитель штаба.

Кроме того, в рамках этой избирательной кампании будет выбран лучший УИК. «В облизбиркоме проходят семинары, посвященные тому, как должен выглядеть избирательный участок. Председатели и члены УИКов обучаются и смотрят, как это должно быть. Мы решили, что в эту кампанию мы выборочно объедем 30 УИКов, и пять лучших наградим от Общественной палаты, чтобы коллеги понимали, как должен выглядеть участок»,- сообщил Илья Стрелков.

Состав наблюдателей молодеет

Уже в ближайшее время начнется отбор и подготовка общественных наблюдателей. Наталья Горбачева напомнила, что наблюдателем может стать фактически любой гражданин РФ, проживающий на территории Псковской области. Для этого нужно собрать и подать в Общественную палату региона пакет документов. «Вся информация об этом есть на сайте Общественной палаты. Но документы подать нужно обязательно в печатном виде. Любой человек может подать документы и быть зачисленным в пул наблюдателей», - рассказала она.

Наталья Горбачева также поделилась информацией, что уже изъявила желание стать наблюдателями большая группа студентов ПсковГУ. «Нас это очень радует. Мы будем работать с этими студентами, обучать их», - сказала она.

Форма обучения общественных наблюдателей остается прежней: представители штаба выезжают 26 районов области, где проводят обучающие семинары. «Итого мы обучим 1201 наблюдателя. 52 из них мы направляем в ТИКи и три наблюдателя идет в ТИК ДЭГ, где будет осуществляться наблюдение за дистанционным электронным голосованием», - пояснил Илья Стрелков.

Массовое обучение наблюдателей запланировано на февраль следующего года. Оно продлится в течение месяца, а в марте состоится финальное тестирование.

«Каждый наблюдатель проходит тестирование. Только после него он попадает на УИК для наблюдения за выборами. У нас достаточно большой блок который вопросов по практике и по теории. Но проблем не было. Тестирование проходят все. Тем более, у нас молодеет состав наблюдателей. Бабушка на стульчике - не наш вариант. Хотя ветераны наблюдения есть», - заметил он.

В свою очередь Наталья Горбачева отметила, что работа наблюдателями для молодежи является своеобразным квестом.

Секретарь штаба, член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова заметила, что наблюдатели получают много знаний именно об особенностях избирательного процесса: «Это достаточно интересно. Огромное количество новых знаний приобретаешь именно в ходе подготовки к наблюдению, изучаешь особенности избирательного процесса на участке».

ДЭГ добавит явку

Президентская кампания пройдет с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Тут на самом деле никаких секретов нет. Все достаточно логично. Мы наблюдаем ДЭГ в Пскове с 2022 года. В 2023 году на кампании губернатора ДЭГ был разрешен по всей области. Вполне логично, что на выборах президента ЦИК разрешит облизбиркому проводить ДЭГ на территории Псковской области. Из опыта предыдущей кампании можно сказать, что это нам добавит явку», - сказал руководитель штаба.

Большой экран для наблюдения за ДЭГ будет размещен в Центре общественного наблюдения, который будет работать все три дня выборов.

Прогноз по явке на президентских выборах — выше 70%. На президентских выборах в 2018 году в Псковской области явка составила 65%. «ДЭГ— это специальный механизм для повышения явки на выборах. Поэтому мы рассчитываем на явку выше 70%», -пояснил Илья Стрелков.

Тем более, по результатам опроса по доверию к избирательной системе, который проводился по всей России в сентябре, Псковская область лидирует. «Нам есть чем гордиться. Псковская область входит в первую пятерку регионов по всей стране по доверию к выборам и первая на Северо-Западе. У нас 60% населения доверяют выборной системе области и выборам в целом. Это хороший результат. В эту компанию мы должны держаться на таком же уровне и даже улучшить результат», - сказал Илья Стрелков.

Что касается общественного наблюдения, то, по мнению Натальи Исаковой, в регионе накоплен достаточный опыт. «В 2018 году, ровно 5 лет назад, мы начали практику подготовки общественных наблюдателей именно для участия в президентской кампании. Я думаю, этот опыт используем успешно и в 2024 году», - отметила она.

Светлана Синцова