Политика

Вопрос о прекращении полномочий депутата рассмотрят в Псковской гордуме 22 декабря

Очередная 18-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в зале заседаний гордумы на улице Некрасова, 14 в пятницу, 22 декабря. Проект повестки сессии включает 13 вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской Думы.

Депутатам предстоит рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой. Ранее сообщалось, что она войдет в состав депутатов Псковского областного Собрания, заняв место Олега Грицаева.

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Также депутаты внесут изменения в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, примут бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, установят границы двух территорий, на которой осуществляются территориальные общественные самоуправления.

Кроме того, планируется согласовать общую штатную численность технического персонала в органах местного самоуправления, установить пороговые размеры дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Также будут рассмотрены два протеста прокурора, в частности, по положению о помощнике депутата Псковской городской Думы.