Политика

Онлайн-брифинг «Выборы президента РФ под общественным наблюдением» пройдет в пресс-центре ПЛН

Общественное наблюдение на выборах президента России станет темой очередного онлайн-брифинга, который состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 21 декабря.

Главные выборы следующего года пройдут в середине марта, но система общественного наблюдения за ходом подготовки и их проведения в Псковской области уже приведена в действие — на прошлой неделе начал свою работу Общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами. В чем заключаются цели и задачи штаба? Сколько наблюдателей будет подготовлено в Псковской области? Будет ли общественное наблюдение за президентскими выборами иметь какую-то специфику по сравнению с другими избирательными кампаниями? Как будет осуществляться наблюдение за дистанционным электронным голосованием?

На эти и другие вопросы ответят:

Илья Стрелков - председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион»;

Наталья Горбачева - председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба;

Наталья Исакова - секретарь штаба, член Общественной палаты РФ от Псковской области.

Начало брифинга — в 14.15. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.