ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента

Центральная избирательная комиссия России отказала в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах президента, сообщают СМИ.
Екатерина Дунцова – бывший депутат Ржевской городской думы. СМИ со ссылкой на политологов и экспертов сообщали о связях Дунцовой с проектами, аффилированными с беглым олигархом Михаилом Ходорковским* (иноагент).
Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.