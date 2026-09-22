«Политкухня»: Александр Козловский об итогах выборов и задачах «Единой России»

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам.

Главная избирательная кампания 2026 года – выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области – позади, и сегодня ее итоги подведет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

О чем говорят полученные «Единой Россией» проценты? Доволен ли Александр Козловский результатом партии и своим лично результатом? Есть ли повод для «работы над ошибками» по итогам выборов? Если да, то каких направлений это касается? Что парламентарий думает по поводу распределения мандатов в Заксобрании Псковской области? Каковы его планы относительно работы в Госдуме?

Об этом и многом другом с гостем клуба политических гурманов поговорит политический шеф «Политкухни» Александр Савенко.