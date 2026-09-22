 
Политика

«Политкухня»: Александр Козловский об итогах выборов и задачах «Единой России»

0

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. 

Главная избирательная кампания 2026 года – выборы депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области – позади, и сегодня ее итоги подведет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

О чем говорят полученные «Единой Россией» проценты? Доволен ли Александр Козловский результатом партии и своим лично результатом? Есть ли повод для «работы над ошибками» по итогам выборов? Если да, то каких направлений это касается? Что парламентарий думает по поводу распределения мандатов в Заксобрании Псковской области? Каковы его планы относительно работы в Госдуме?

Об этом и многом другом с гостем клуба политических гурманов поговорит политический шеф «Политкухни» Александр Савенко. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Единый день голосования-2026

Игорь Сопов раскрыл секрет высокой явки на выборах в Псковской области

«Политкухня»: Игорь Сопов об итогах ЕДГ-2026

Как прошли выборы в Госдуму и Заксобрание Псковской области. ИНФОГРАФИКА
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026