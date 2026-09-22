Президиум регионального политсовета «Единой России» утвердил кандидатуру Бориса Елкина на пост спикера ЗакСа

Президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Помимо этого, президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал Наталью Мельникову на пост сенатора.

Напомним, с октября 2024 года она представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Псковской области.

Напомним, Борис Елкин и Наталья Мельникова входили в пятерку лидеров списка партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, председателем Законодательного Собрания региона седьмого созыва Александром Котовым и сенатором Алексеем Наумом.

«Единая Россия» по итогу выборов в региональный парламент набрала 53,69% голосов.