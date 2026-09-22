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Президиум регионального политсовета «Единой России» утвердил кандидатуру Бориса Елкина на пост спикера ЗакСа

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Президиум регионального политического Совета «Единой России» утвердил кандидатуру главы Пскова Бориса Елкина на пост спикера Законодательного Собрания Псковской области и на пост главы фракции в региональном парламенте, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников. 

Помимо этого, президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал Наталью Мельникову на пост сенатора. 

Напомним, с октября 2024 года она представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Псковской области. 

Напомним, Борис Елкин и Наталья Мельникова входили в пятерку лидеров списка партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым, председателем Законодательного Собрания региона седьмого созыва Александром Котовым и сенатором Алексеем Наумом. 

«Единая Россия» по итогу выборов в региональный парламент набрала 53,69% голосов.

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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

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