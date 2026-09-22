«Гонки по вертикали»: итоги выборов, кадровые рокировки, смена элит

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Ну что, едва мы успели подвести итоги парламентских выборов, как подоспела новая громкая новость, можно сказать, информационная бомба. В органах власти Псковской области и региональной столицы грядут серьезные перемены.

В политических кругах подобный сценарий обсуждался давно, но для широкой публики стал очевиден только сегодня. Как сообщила ПЛН, в ближайшее время у нас могут появиться новые председатель областного Законодательного Собрания и глава Пскова. Президиум регионального политсовета «Единой России» уже утвердил кандидатуру главы города Бориса Елкина на должность спикера областного парламента и пост руководителя фракции ЕР. Естественно, впереди еще его утверждение в руководящих органах и голосование за кандидатуру нового председателя вновь избранных депутатов Заксобрания. Но очевидно, что процедуры запущены, а принятое единороссами решение вне всяких сомнений согласовано с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и в федеральном центре - кандидатура на вторую по значимости должность в регионе, разумеется, требует согласования в Москве.

Таким образом, в псковской власти продолжают происходить, не побоимся этого слова, революционные перемены и тектонические сдвиги. За многие десятилетия мы привыкли к тому, что пост председателя областного Собрания — своего рода «ареопага» - занимает кто-то из «патриархов» псковской политики, будь то Юрий Шматов (1994-2004), Борис Полозов (2005-2011) или Александр Котов (2011-2026). Все они к моменту избрания на пост председателя Собрания являлись общепризнанными авторитетами, имели большой опыт руководящей работы в различных сферах — от реального сектора экономики до органов власти и местного самоуправления. Через каждого из этих «старейшин» губернаторы, которые, кстати, всегда были младше спикеров Собрания, выстраивали отношения с депутатским корпусом, главами районов, политическими партиями и местными элитами. Словом, это была многолетняя псковская политическая традиция.

На фото: губернатор Михаил Ведерников на церемонии вступления Бориса Елкина в должность Главы города Пскова. 2022 год

Однако на дворе — время перемен, о чем мы в нашей программе и на страницах ПЛН в последние годы писали неоднократно. Михаил Ведерников демонстрирует новые подходы и последовательно меняет устоявшиеся модели. Мы неоднократно подчеркивали ускорившийся при Михаиле Ведерникове процесс ротации элит. На смену местным кадрам зачастую приходят люди, не имеющие местного бэкграунда. Согласно новой кадровой парадигме, в верхние эшелоны власти двигают молодых, активных членов «команды губернатора». Это мы наблюдаем и на примере муниципальной реформы (где представители новой генерации глав жестко вписаны в вертикаль власти), и в изменившемся формате взаимоотношений власти с региональными элитами, и при ротации областного депутатского корпуса (напомним, что число народных избранников тоже было изменено несколько лет назад — вместо 44 депутатов стало 26). Все это — звенья одной цепи, и перевод 37-летнего члена команды губернатора Бориса Елкина на пост председателя Заксобрания полностью укладывается в эту новую матрицу.

На снимке: Борис Елкин и члены его команды. Фото: страница главы города в социальных сетях

Отдельная тема - город Псков, крупнейший муниципалитет и предмет особого внимания команды Михаила Ведерникова. Недаром Бориса Елкина иногда неофициально называли «вице-губернатором по Пскову». Кто может возглавить региональную столицу? Здесь возможны различные варианты. Первый - назначение исполняющим обязанности главы кого-то из членов команды Бориса Елкина. Этот менеджер будет по сути «местоблюстителем» до осени следующего года, когда пройдут выборы депутатов городской Думы и назначение нового главы. Второй вариант - назначение на этот пост полноценного руководителя, кандидатура которого пройдет все необходимые согласования, в том числе в столице, и введение его в курс дел с тем, чтобы уже именно он готовил город к выборам 2027 года. Мы будем следить за развитием событий и в ближайшее время обязательно вернемся к этой теме.

А пока время подведения итогов выборов 18-20 сентября. ЕДГ прошел при достаточно высокой явке — бумажными бюллетенями и в формате ДЭГ проголосовали более половины от общего числа избирателей. В том числе и в нашей Псковской области, где, кстати, на выборах было место еще и детскому голосованию от облизбиркома, и дамам в кокошниках, и элементам исторических фестивалей — реконструкторы пришли голосовать в полном обмундировании воинов XIII-XIV веков.

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Трехдневным голосованием в стране завершилась мобилизационная избирательная кампания. Одна из ее главных целей была в том, чтобы показать поддержку курса президента Владимира Путина.

В полном соответствии со всеми прогнозами, победила «партия президента» - «Единая Россия» получила на выборах депутатов Госдумы более 57% голосов избирателей по спискам. Кандидаты от ЕР выиграли в абсолютном большинстве одномандатных округов, в том числе в Псковской области (в третий раз поддержку получил секретарь регионального отделения ЕР Александр Козловский, проведший заметную и эффективную кампанию).

В итоге «Единая Россия» сформирует в Госдуме крупнейшую фракцию за всю историю, заняв в нижней палате российского парламента более трех четвертей мест.

В Законодательном Собрании Псковской области фракция «Единой России» составит более 80 процентов от общего числа депутатов: из 26 народных избранников 21 - единоросс. Этот показатель предопределила, во-первых, победа всех 13 кандидатов от партии власти в одномандатных округах (как 4 действующих депутатов, так и 9 новичков) и, во-вторых, 53,69 процента голосов за партийный список. Показатель высокий — это на 14 процентов больше, чем было у единороссов в Псковской области на прошлых выборах в 2021 году. Полученный результат значительно выше, чем в ряде регионов страны, в том числе на Северо-Западе. Напомню, всего в России проходили 39 избирательных кампаний в законодательные собрания. В целом в регионах картина сильно отличается, и это очевидно на результатах партии власти в СЗФО. Скажем, на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга «Единая Россия» набрала 55 процентов голосов, улучшив свой показатель пятилетней давности аж в полтора раза: в 2021 году получила 33 % голосов.

На фото: бывший вице-губернатор Псковской области, руководитель регионального исполкома «Единой России» в Санкт-Петербурге Александр Серавин

Как и в Псковской области кампанией «Единой России» в Северной столице занимался бывший заместитель Михаила Ведерникова по внутренней политике Александр Серавин. И результаты здесь для единороссов - на загляденье, что в Петербурге, что в Псковской области. А вот у наших соседей по СЗФО картина значительно хуже. На выборах в заксобрания худший результат в этот раз «Единая Россия» получила в Карелии, где ее поддержали всего 28% избирателей. На втором месте с конца по уровню поддержки партии власти Заксобрание Вологодской области (32%), в пятерке аутсайдеров еще один регион Северо-Запада — Новгородская область (кстати, единственная, где в законодательный орган прошло «Яблоко» - во всех других субъектах, как и на выборах в Госдуму, партию сняли с выборов). Что касается результатов ЕР в регионах на выборах в Госдуму, то и тут ситуация схожая: субъекты РФ с худшими результатами партии - Вологодская область (31,1%), Карелия (31,4%), Архангельская область (35,33%). В Псковской области, повторюсь, уровень поддержки превысил 53 процента, а это же не просто электоральная статистика — давно известно, что в том числе по этим показателям в федеральном центре судят об эффективности работы региональных руководителей.

Так или иначе, в Законодательном Собрании Псковской области доминирование «Единой России» с 80 процентами голосов станет еще более явным.

А скамейка