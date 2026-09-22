«Единая Россия» готова работать с конструктивными предложениями оппозиции — Александр Козловский

Если предложения оппозиции являются конструктивными, они принимаются к рассмотрению в парламенте, а если высказывания носят популистский характер — работа с ними невозможна, рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Политкухня».
Гость студии подчеркнул: единороссы всегда выступает за совместную работу для обсуждения конструктивных предложений.
Александр Козловский добавил, что конструктивные предложения со стороны оппозиционных партий обязательно будут рассматриваться.
Напомним, совместный проект Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM «Политкухня» посвящен выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, которые прошли 18-20 сентября.
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