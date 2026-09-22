 
Политика

«Единая Россия» готова работать с конструктивными предложениями оппозиции — Александр Козловский

0

Если предложения оппозиции являются конструктивными, они принимаются к рассмотрению в парламенте, а если высказывания носят популистский характер — работа с ними невозможна, рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Политкухня».

Гость студии подчеркнул: единороссы всегда выступает за совместную работу для обсуждения конструктивных предложений.

«Посмотрим, как будет строиться работа. Возможны, конечно, обсуждения и принятие консолидированных решений. И работа в Государственной Думе и в Законодательном Собрании Псковской области таким образом и должна строиться», — заметил парламентарий.

Александр Козловский добавил, что конструктивные предложения со стороны оппозиционных партий обязательно будут рассматриваться. 

«Такая работа в Государственной Думе проходит постоянно. Мы видим и принимаем законопроекты, которые в свое время были инициированы оппозиционными партиями. А если это все-таки будут просто популистские призывы и предложения, которые ничем не подтверждены, тогда работа по таким направлениям просто невозможна», — заключил Александр Козловский.

Напомним, совместный проект Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM «Политкухня» посвящен выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, которые прошли 18-20 сентября. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026