«Единая Россия» готова работать с конструктивными предложениями оппозиции — Александр Козловский

Если предложения оппозиции являются конструктивными, они принимаются к рассмотрению в парламенте, а если высказывания носят популистский характер — работа с ними невозможна, рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Политкухня».

Гость студии подчеркнул: единороссы всегда выступает за совместную работу для обсуждения конструктивных предложений.

«Посмотрим, как будет строиться работа. Возможны, конечно, обсуждения и принятие консолидированных решений. И работа в Государственной Думе и в Законодательном Собрании Псковской области таким образом и должна строиться», — заметил парламентарий.

Александр Козловский добавил, что конструктивные предложения со стороны оппозиционных партий обязательно будут рассматриваться.

«Такая работа в Государственной Думе проходит постоянно. Мы видим и принимаем законопроекты, которые в свое время были инициированы оппозиционными партиями. А если это все-таки будут просто популистские призывы и предложения, которые ничем не подтверждены, тогда работа по таким направлениям просто невозможна», — заключил Александр Козловский.

Напомним, совместный проект Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM «Политкухня» посвящен выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, которые прошли 18-20 сентября.