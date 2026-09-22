«Доверие к партии и большая ответственность»: Александр Козловский о победе «Единой России» на выборах-2026

В выборной гонке у представителей партии «Единая Россия» не было легких кампаний, но все достойно прошли этот этап и показали хорошие результаты, рассказал депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Политкухня».

Как отметил гость студии, представители партии «Единая Россия» провели во время предвыборной гонки большую работу: «За этот период я много раз рассказывал, чем мы занимаемся с однопартийцами, как проходят встречи, какие вопросы обсуждаются. Это усердная работа нашей большой команды однопартийцев и тех, кто чувствует и принимает принципы и векторы работы партии "Единая Россия". Благодаря такой совместной работе кампания завершилась хорошим для партии результатом. Хоть на сегодняшний день региональный избирком еще не объявил точные цифры, мы располагаем теми, которые уже сильно не будут меняться: порядка 54% за "Единую Россию". Это хороший результат. Это почти на 50 тысяч голосов больше, чем в предыдущей избирательной кампании».

Александр Козловский также поделился, что данные результаты говорят о доверии граждан к партии: «С одной стороны, это доверие к партии, с другой — это еще большая ответственность, чем в предыдущие периоды. Поэтому мы провели большую работу, массу встреч, где мы не просто агитировали за нашу партию, за нашу позицию, но и приглашали избирателей прийти на участки и выразить свою позицию, проголосовав. И хочется сказать большое спасибо всем тем избирателям, которые нас поддержали».

По предварительным данным, представители партии «Единая Россия» выиграли выборы во всех 13 одномандатных округах Псковской области. «Таким образом мы подтвердили свои позиции, все 13 одномандатных округов наши, однопартийцы-кандидаты лидируют с большим отрывом, даже те, на счет которых у специалистов были опасения», — добавил парламентарий.

По мнению Александра Козловского, несмотря на все достижения прошедшей выборной кампании, над ошибками всегда надо работать: «Пройдет время, мы подведем окончательные итоги, разберем нашу кампанию, и в будущем, наверное, что-то мы исправим. Но я каких-то больших критических ошибок не вижу, потому что результаты достойные».

Гость студии признался, что в этом году среди его однопартийцев легких кампаний не было ни у кого : «Надо отметить, что мы не ошиблись с выбором тех кандидатов, которые представляли партию впервые на этих выборах, например, Надежда Васильева, которая сегодня возглавляет Фонд защитников Отечества и работает с участниками специальной военной операции. Она погружена в эту сложную и тяжелую работу, но нашла время для того, чтобы пройти выборную кампанию, показав хороший результат».

На сегодняшний день партия ожидает официального подтверждения итогов. «После чего уже мы будем проводить фракции, консультации, и потом будут приняты окончательные решения. У нас есть много профессионалов, которые уже показали свою работу в предыдущих созывах. И я думаю, что кто-то из них сохранит свои посты, возможно, появятся и новые руководители. Поэтому консолидированное решение будет принято в процессе консультации, и сейчас по фамилиям говорить рано, но я вас уверяю, что эти посты займут достойные депутаты, профессионалы», — заключил Александр Козловский.

Напомним, совместный проект Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM «Политкухня» посвящен выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, которые прошли 18-20 сентября.