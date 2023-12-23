Политика

Партия роста присоединится к «Новым людям»

Сегодня, 24 декабря, на съезде партии «Новые люди» Алексея Нечаева будет объявлено о ее объединении с Партией роста Бориса Титова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом подготовки к этой процедур

По словам источника в Партии роста, в 12.00 в кластере «Ломоносов» уже начался съезд Партии роста, там же в 14.00 и пройдёт съезд «Новых людей», где будет объявлено об объединении двух политических структур. Юридической процедуры слияния партий не существует – но технические решения могут быть приняты на отдельном съезде каждой из партий в феврале.

Как отмечает один из собеседников, переговоры о возможном объединении «Новых людей» и Партии роста шли давно – фактически с момента создания партии Нечаева. Одним из аргументов в пользу такого решения для Титова было, по сведениям собеседника «Ведомостей», возможность избавиться от финансовой нагрузки в виде партии. При этом предполагалось, отмечает он, что будут объединены органы управления партиями – по такой же схеме, вероятно, пойдут и сейчас.

В июне 2023 году на совместной пресс-конференции Нечаев и Титов объявили о «политическом союзе», договорившись на региональных выборах выдвигать кандидатов друг друга. Тогда лидер Партии роста говорил, что объединение партии в одну не планируется: «Но кто знает, что будет в будущем, как сложится политическая ситуация, как будут развиваться события».

Тогда же они говорили, что могут обсудить и общего кандидата на президентские выборы.

Партия роста была создана в марте 2016 года в ходе реорганизации партии «Правое дело». Последняя была учреждена на съезде в ноябре 2008 года Тогда в новую политическую организацию влились три самораспустившиеся: Демократическая партия России, «Гражданская сила» и СПС.

Сам съезд «Новых людей» посвящен в первую очередь выдвижению кандидата на выборы президента РФ. Первым выдвинулся Владимир Путин – он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Инициативная группа в его поддержку собиралась 16 декабря.

Съезд ЛДПР 19 декабря выдвинул лидера партии Леонида Слуцкого. КПРФ 23 декабря поддержала депутата Госдумы всех созывов Николая Харитонова. Кроме того, партия «Гражданская инициатива» (не является парламентской партией) 23 декабря поддержала выдвижение муниципального депутата Бориса Надеждина кандидатом в президенты.

«Справедливая Россия» и «Единая Россия» на съездах 23 и 17 декабря сообщили о поддержке Путина.