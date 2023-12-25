Главное политическое событие 2023 года назвал Александр Козловский

Главное политическое событие уходящего года назвал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что партия «Единая Россия» всегда была фундаментом для работы Владимира Путина и правительства.
«Ближайшие месяцы мы посвятим этой работе. На базе регионального отделения партии будет сформирован штаб общественной поддержки, который откроется в январе. Региональный избирательный штаб уже открыт. Это будет большая скрупулезная работа», – добавил депутат.