Политика

Главное политическое событие 2023 года назвал Александр Козловский

Главное политическое событие уходящего года назвал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главным политическим событием 2023 года стало выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента, которые пройдут в марте 2024 года. Сейчас свою деятельность и свою работу мы видим в парадигме выборов», – рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что партия «Единая Россия» всегда была фундаментом для работы Владимира Путина и правительства.

«Ближайшие месяцы мы посвятим этой работе. На базе регионального отделения партии будет сформирован штаб общественной поддержки, который откроется в январе. Региональный избирательный штаб уже открыт. Это будет большая скрупулезная работа», – добавил депутат.