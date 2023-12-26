Политика

Александр Котов объяснил необходимость обновления пространства для проведения мероприятий Собрания

Для качественного проведения мероприятий Псковского областного Собрания требуется оборудованный по современным требованиям зал. Такое мнение выразил спикер регионального парламента Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы должны стремиться к тому, чтобы наши рабочие места были оборудованы надлежащим образом. Сейчас идем по этому пути. У нас отремонтирован и оборудован всем необходимым малый зал областного Собрания для работы законодательного органа. Сейчас завершили ремонт актового зала, там проводятся различные мероприятия как органами власти, так и любыми другими», – сказал он.

Напомним, в обновленном актовом зале появилось мультизонное пространство размером 7,5 на 9 метров и дублирующие экраны, на которые может быть передано разное изображение с камер или иных источников.

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Александр Котов добавил, что аппарат Собрания составляет 30 человек, а расходы на содержание парламента - одни из самых минимальных в России.