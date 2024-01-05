Политика

Псковская делегация сдала подписи в поддержку выдвижения Путина на выборы

Псковская делегация сдала в центральный избирательный штаб подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в избирательном штабе.

В центральный избирательный штаб продолжают привозить подписи, собранные в регионах, в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. 9 января документы представили еще 19 субъектов страны: Республики Карелия, Коми, Алтай, Тыва, Хакасия. Кроме того, документы привезли из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также из Алтайского, Красноярского краев и Ненецкого автономного округа.

Ранее волонтеры доставили подписи из 58 регионов. Подсчет и проверка собранных подписных листов продолжаются.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.