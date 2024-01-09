Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
как пользоваться газом
«Зенча-Псков» кто там?
Два хита псковской кухни
коронные фразы
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
«Академия Слуха» подарки
влиятельная сотня
«Истфакт» Сокровища Острова
«обратный отсчет» с губернатором
2023 полититоги
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Политика 09.01.2024 17:000 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун 10.01.2024 13:120 Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ 10.01.2024 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Артуром Гайдуком 09.01.2024 17:480 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун. ВИДЕО 09.01.2024 17:000 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун 09.01.2024 16:380 Игорь Сопов доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к выборам президента РФ в 2024 году
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ

10.01.2024 13:12|ПсковКомментариев: 0

Первые подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на выборах в 2024 году, поступили в его избирательный штаб из всех 89 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

«Сегодня в центральный штаб были доставлены подписи из республик Саха (Якутия) и Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей», - сказала Суворова.

В штаб ранее также были доставлены подписи из 77 регионов России. Таким образом, штаб принял первые партии подписей из всех регионов страны. Подсчет и проверка привезенных подписных листов продолжаются, пишет «Интерфакс».

Напомним, псковская делегация сдала в центральный избирательный штаб подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ 9 января.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 110 человек
Сюжет: Выборы президента - 2024 Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ Игорь Сопов доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к выборам президента РФ в 2024 году Единый день сбора подписей для выдвижения Путина на выборы состоится 18 января «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун Псковская делегация сдала подписи в поддержку выдвижения Путина на выборы Николая Харитонова зарегистрировали кандидатом на выборах президента РФ Изменилось время работы пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на базе приёмных ЕР Кандидаты от ЛДПР и «Новых людей» зарегистрированы на выборах президента Турчак: «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Путина на выборы Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина начали работу в Псковской области Завершился срок представления в ЦИК России документов от кандидатов в президенты Слуцкий и Даванков передали документы в ЦИК на регистрацию на президентских выборах В поддержку выдвижения Путина на выборах собрано 500 тысяч подписей Юрий Сорокин поддержал выдвижение Путина на выборах президента Наталья Федорова подписалась в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина откроются в общественных приемных «Единой России» В псковском «Империале» выстроилась очередь из желающих оставить подпись в поддержку выдвижения Путина. ФОТО Член «Демократической партии России» сдал документы для регистрации кандидатом в президенты ЦИК приняла документы у четырех самовыдвиженцев на участие в президентской кампании Алексей Севастьянов поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Андрей Козлов отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента Армен Мнацаканян поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Николай Харитонов сдал документы для регистрации кандидатом в президенты РФ Антон Минаков о задачах и шансах ЛДПР на выборах президента Андрей Беляев отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента Борис Елкин поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Игорь Дитрих поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Александр Котов: Я хочу, чтобы во главе нашей страны стоял сильный руководитель Александр Гончаренко: Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина проходит в плановом режиме Выборы президента-2024 в России: честные результаты гарантированы? Региональный избирательный штаб Путина торжественно открыли в Пскове 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента РФ Владислав Даванков сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента начался в Великих Луках Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента продолжается в Пскове Леонид Слуцкий сдал документы для регистрации кандидатом на выборах президента Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ Сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента стартовал в Пскове Назван средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове На президентских выборах будет вестись активная борьба за второе место - Илья Стрелков Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков Псковская общественница заявила о несостоятельности критики трехдневного голосования Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов Псковская область в числе лидеров ДЭГ – электоральный юрист ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ Игорь Сопов: Для региона очень важно, что ЦИК одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента Съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 17 декабря Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты «Как квест»: псковские общественники обучат наблюдателей для президентских выборов Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70% Илья Стрелков: Президентские выборы - это совершенно другой уровень Игорь Сопов объяснил значение знака V на билбордах с датой выборов Игорь Сопов: Явка на выборах президента выше 70% — не фантастический сюжет Поквартирный обход избирателей начнется в феврале — Игорь Сопов Алеся Михачева: Патриотический настрой населения отразится на явке на выборах президента Наталья Исакова: Трехдневное голосование уже стало привычным для избирателей Илья Стрелков: На выборах президента в Псковской области стоит ждать явку около 70% «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина, заявил Турчак На старт, кампания, в март Михаил Ведерников: Псковская область всегда поддерживала президента Путина Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян - Турчак «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый президентский срок Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок Выборы президента России в 2024 году будут трехдневными «Сообразим на троих»: Президентские выборы, запрос на справедливость и есть ли будущее у оппозиции. ВИДЕО Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Вопрос о назначении выборов президента рассмотрят в Совете Федерации Александр Котов: Единороссы всегда ставят перед собой амбициозные цели Александр Козловский: «Единая Россия» активно включилась в новую предвыборную гонку Антон Минаков: На выборах президента будет жесточайшая борьба ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря «Сообразим на троих»: президентские выборы – 2024, ошапурки и страсти по корпоративам. ВИДЕО СОЦПРОФ просит Путина принять участие в выборах президента Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО «Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным? Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента «Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата Олег Брячак вновь сообщил о намерении принять участие в президентских выборах Госдума приняла уточнения к закону о выборах президента Заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах готовят в Псковской области В Госдуму внесли проект о поправках в закон о выборах президента Дистанционное электронное голосование планируют применить в Псковской области на выборах президента России Памфилова указала на необходимость изменений закона о выборах президента Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента в 2024 году
10.01.2024, 13:220 Названа причина аварии на водопроводе на улице Байкова в Пскове 10.01.2024, 13:120 Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ 10.01.2024, 13:100 Kаши по старинным и семейным рецептам попробуют гости гастрофестиваля в Порхове 10.01.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Артуром Гайдуком
10.01.2024, 12:570 Путин рассказал об отмене своей поездки в Якутию из-за нелетной погоды 10.01.2024, 12:530 Более 60 пожаров произошло в Псковской области за новогодние выходные, погибли три человека 10.01.2024, 12:500 До +2 градусов обещают синоптики в Псковской области 11 января 10.01.2024, 12:460 Путин: Программу «Земский учитель» продлят до 2030 года
10.01.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев? 10.01.2024, 12:270 Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 году выросли на 69% 10.01.2024, 12:250 Драка после сельской дискотеки обернулась для россиянина уголовным преследованием 10.01.2024, 12:170 В порту Петербурга изъяли более тонны кокаина на 11 млрд рублей
10.01.2024, 12:140 Первенство по мини-баскетболу среди школьников пройдет в Пскове 10.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Всей семьей» 10.01.2024, 12:030 Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о готовности теплосетей к отопительному сезону 10.01.2024, 11:590 Пскович забрал из магазина банку энергетика, угрожая ножом
10.01.2024, 11:540 Артур Гайдук в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры 10.01.2024, 11:530 В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 10.01.2024, 11:490 Финальный областной этап проекта «Мини-футбол – в школу» пройдет под Псковом 10.01.2024, 11:420 «Беседка»: Какими были новогодние праздники для огнеборцев?
10.01.2024, 11:380 ГК «Кабош» вошла в тройку лучших компаний в рейтинге 50 best tastes of Russia 10.01.2024, 11:360 День открытых дверей организует Псковский филиал университета ФСИН России 10.01.2024, 11:230 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 10.01.2024, 11:160 В России создадут пять дивизий и одну бригаду морской пехоты - главком ВМФ
10.01.2024, 11:000 Путин впервые посещает Чукотку 10.01.2024, 10:570 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась во время новогодних праздников 10.01.2024, 10:530 Дело о банкротстве группы компаний «Кабош» прекращено 10.01.2024, 10:510 Ресторан «Гельдт» продолжает набор сотрудников
10.01.2024, 10:480 Псковский облсовпроф помог взыскать почти миллион рублей в пользу пострадавшего работника 10.01.2024, 10:410 Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за оттепели 10.01.2024, 10:360 «Беседка»: Ольга Евстигнеева о проекте «Всей семьей» 10.01.2024, 10:310 На грани выдворения из Латвии оказались несколько тысяч россиян
10.01.2024, 10:130 Убийство, полсотни пожаров, пропавший ребенок: как прошли новогодние каникулы в Псковской области 10.01.2024, 10:030 Как китайские автомобили справляются с русскими морозами, раскрыл эксперт  10.01.2024, 09:500 Более 600 социальных объектов подключили к Сети в Псковской области 10.01.2024, 09:400 Российский аналог «Википедии» хотят открыть в полномасштабной версии 15 января
10.01.2024, 09:301 Морозные каникулы 10.01.2024, 09:150 Как платить меньше при отключении тепла и горячей воды, рассказал юрист 10.01.2024, 09:000 Двухэтажный жилой дом горел в Печорах из-за короткого замыкания 10.01.2024, 08:470 Вложения в биткоин оказались самыми прибыльными в 2023 году
10.01.2024, 08:360 Состояние фасадов Стефановской церкви Мирожского монастыря показали реставраторы 10.01.2024, 08:220 Социальные полки с бесплатными продуктами могут появиться в России 10.01.2024, 08:110 Рождественский мясоед: что строго запрещено в этот день 10.01.2024, 07:540 Около миллиона человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в праздничные дни
10.01.2024, 07:350 Как правильно прогреть машину в мороз, объяснил автоэксперт 10.01.2024, 07:190 Утонувшую после дрифта на Великой Audi достали из воды. ВИДЕО 10.01.2024, 07:000 Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно 09.01.2024, 22:001 В Южной Корее запретили есть собак
09.01.2024, 21:570 Водоснабжение восстановили в многоквартирном доме на улице Байкова в Пскове 09.01.2024, 21:530 Командующий ВДВ Михаил Теплинский отмечает 55-летие 09.01.2024, 21:430 Псковский губернатор объяснил, как будет действовать закон о запрете склонения к аборту 09.01.2024, 21:400 Продолжается прием заявок на участие в поэтических чтениях в Псковской областной библиотеке
09.01.2024, 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024, 21:220 Скончалась доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Никандрова 09.01.2024, 21:200 Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт 09.01.2024, 21:002 Рекордный за 30 лет урожай картофеля собрали в России в 2023 году
09.01.2024, 20:402 Выводы о частицах нанопластика в воде прокомментировало руководство «Союзнапитков» 09.01.2024, 20:200 Рождество Христово в русской литературе станет темой лекции в Пскове 09.01.2024, 20:000 Есть фрукты при перепадах погоды рекомендовала представитель ВОЗ 09.01.2024, 19:531 Историк проведет в Изборске лекцию «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем…»
09.01.2024, 19:410 Водитель Mitsubishi проехал на «красный» и влетел в ГАЗель в центре Великих Лук 09.01.2024, 19:400 Сироты при Псковском гарнизонном батальоне «читали зады» в 1802 году 09.01.2024, 19:200 Выставка живописи в стиле нонфигуративности откроется в Пскове 09.01.2024, 19:160 Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове
09.01.2024, 19:000 О сроках сдачи декларации о доходах напомнили псковичам 09.01.2024, 18:570 Запрет выхода на лёд снят в двух районах Псковской области 09.01.2024, 18:450 Более 800 детей посетили профсоюзные новогодние елки в Пскове 09.01.2024, 18:380 Итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе подвел псковский губернатор
09.01.2024, 18:270 Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове 09.01.2024, 18:180 Хор из Петербурга выступил в усадьбе Вечаша в Плюсском районе 09.01.2024, 18:150 Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников, рассказала психолог 09.01.2024, 18:001 Что делать при задержке авиарейса, объяснили в Роспотребнадзоре
09.01.2024, 17:500 Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам 09.01.2024, 17:480 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун. ВИДЕО 09.01.2024, 17:400 Мастер-классы при участии чемпионки мира прошли в спортшколе «Бригантина» в Пскове 09.01.2024, 17:311 Почти 15 млн человек посетили кинотеатры в новогодние праздники в РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru