Политика

Илья Стрелков: Большой интерес к выборам президента скажется на явке

Выборы президента Российской Федерации — главное политическое событие года, и интерес избирателей к этой кампании будет достаточно высоким, что должно сказаться на явке. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков выразил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это очень важный процесс для страны, в том числе для нашей Псковской области. У нас прошли выборы губернатора в 2023-м, что несомненно было важным событием для региона в том году. В этом году мы двинулись дальше — пройдут выборы президента, самые важные выборы федерального значения, поэтому, думаю, будет достаточно большой интерес наших избирателей, что скажется на явке», - сказал Илья Стрелков.

Напомним, «Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.