Политика

Сергей Каргинов: Псковская область для ЛДПР – это плодородная земля

Для ЛДПР Псковская область является плодородной землей. Об этом депутат Государственной Думы от ЛДПР, партийный куратор регионов Северо-Запада Сергей Каргинов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Псковская земля для ЛДПР – это плодородная земля. Псковичи очень хорошо голосуют за ЛДПР здесь. Последнее время мы уделяли Псковской земле меньше внимания из федерального центра, потому что руководитель регионального отделения достаточно прогрессивный, сильный и стабильный руководитель. К сильным чуть-чуть меньше внимания. Силы и энергию всегда направляют туда, где похуже. Больше увлеклись федеральной проблематикой, меньше – регионами», – отметил Сергей Каргинов.

При этом он отметил, что на данный момент посещение Псковской области председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким не планируется. Расписание лидера партии довольно гибкое, изменения в нем происходят постоянно, и полностью исключать визит в Псковскую область Леонида Слуцкого нельзя.

«Все может поменяться в два дня», – сказал Сергей Каргинов.