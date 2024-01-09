Сергей Каргинов: Псковская область для ЛДПР – это плодородная земля

Для ЛДПР Псковская область является плодородной землей. Об этом депутат Государственной Думы от ЛДПР, партийный куратор регионов Северо-Запада Сергей Каргинов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом он отметил, что на данный момент посещение Псковской области председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким не планируется. Расписание лидера партии довольно гибкое, изменения в нем происходят постоянно, и полностью исключать визит в Псковскую область Леонида Слуцкого нельзя.
«Все может поменяться в два дня», – сказал Сергей Каргинов.