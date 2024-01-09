Политика

Илья Стрелков: Наблюдатели на выборах — это уже не «бабушки на стульчике»

Средний возраст наблюдателей Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области — 35 лет. Об этом председатель штаба, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Средний возраст наших наблюдателей — 35 лет. Состав постоянно молодеет, это очень хорошо. Персонаж "бабушка на стульчике" отходит, у нас молодые люди со смартфонами, которым интересно, что такое выборы, как они проходят. В обучении наблюдателей будет большой теоретический блок и практические занятия, где мы расскажем о том, как нужно наблюдать, как вести себя на участке и фиксировать любые нарушения. Наблюдатели — активные пользователи соцсетей, они на своих страницах располагают информацию о том, что происходят на участках — это тоже добавляет процентов легитимности», - сказал Илья Стрелков.

Он добавил, что Псковская область — лучшая по рейтингу доверия к избирательной системе на Северо-Западе и входит в пятерку по стране.

«Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.