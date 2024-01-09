Политика

Регистрация на ДЭГ в Псковской области стартует в конце января

Регистрация на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области стартует в конце января. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С 29 января возможна регистрация на ДЭГ. На самом деле, ДЭГ — очень важный инструмент в избирательной кампании, и я прогнозирую, что ДЭГ на этой кампании еще добавит дополнительные проценты по явке. Если в 2018 году на выборах президента у нас была явка более 64%, то в этом году еще 5-6% добавит ДЭГ, и мы выйдем на явку в 70%, что прогнозируют федеральные эксперты, и многие социологи в Псковской области говорят, что будет явка 70% и выше», - сказал Илья Стрелков.

«Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.